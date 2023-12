La Tunisie et l’Union européenne concluent un accord de soutien d’une valeur de 150 millions d’euros

Dans le cadre du renforcement de la coopération économique et du développement durable, un accord a été conclu entre la Tunisie et l’Union européenne pour la mise en place d’un programme de soutien d’une valeur de 150 millions d’euros. Un communiqué publié ce mercredi par le ministère des Affaires étrangères indique que ce programme vise à soutenir les efforts du gouvernement tunisien en faveur du développement économique, notamment en améliorant la gestion des finances publiques, en soutenant le climat des affaires et en stimulant les investissements.

Ce soutien européen s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union européenne, signé à Tunis le 16 juillet 2023. Ce mémorandum couvre cinq axes liés au soutien de la stabilité économique globale, au renforcement des relations économiques et commerciales, à la transition énergétique, à l’approfondissement des liens entre les peuples, à la migration et à la mobilité.

Ce programme fait partie du premier axe de ce mémorandum, qui concerne le soutien de la stabilité économique globale. Il se matérialisera par un transfert financier direct au Trésor public tunisien pour soutenir le budget de l’État, dans le but de renforcer l’action du gouvernement tunisien en faveur d’un développement économique stable et inclusif au bénéfice de tous les Tunisiens.

