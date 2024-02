La Tunisie fixe ses priorités en matière de négociations avec l’OMC, à l’approche de la conférence ministérielle d’Abou Dhabi

Dans le cadre des préparatifs de la participation tunisienne à la 13ème conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), considérée comme étant la plus haute autorité de prise de décision, liée au commerce international, qui se tiendra du 26 au 29 février à Abou Dhabi (Emirats arabes unis), la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a présidé la réunion de la commission nationale chargée des relations avec l’OMC et ce, en présence par visioconférence, de Mohamed Zouheir Taoues de la mission permanente de Tunisie à Genève.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’unification de la position tunisienne, et la consolidation de la coordination entre les différents organismes et ministères concernés, outre le secteur privé autour des principales questions posées dans les négociations relatives à l’OMC, conformément aux orientations de la Tunisie, et en garantissant ses intérêts, a souligné, en substance, la ministre, citée par un communiqué de son ministère.

Cette réunion a permis de discuter les principales priorités de notre pays dans ces négociations, portant notamment sur la réforme des règles du Commerce dans l’agriculture, et la sécurité alimentaire, la réforme du mécanisme de résolution des litiges, et la reprise des travaux du comite d’appel…

Les participants ont discuté et échangé les avis autour de la position de la Tunisie envers le document final de la 13ème conférence ministérielle, le projet de texte ministériel autour de l’agriculture et le projet d’accord sur l’appui à la pêche.

