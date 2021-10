La Tunisie prépare un programme de réforme profond pour relancer l’activité économique et booster la croissance (Samir Saïed)

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a déclaré hier, jeudi 28 octobre, que la Tunisie était en train de mettre en place « un programme de réforme profond, visant à relancer l’activité économique, et à booster progressivement la croissance, en focalisant sur un ensemble de moteurs fondamentaux, à l’instar de l’investissement et de l’exportation ».

Ce programme consiste, par ailleurs, à assurer le soutien nécessaire aux petites et moyennes entreprises (PME), à œuvrer à généraliser la digitalisation, à améliorer la gouvernance, et à accorder un plus grand intérêt à l’économie verte, a-t-il souligné en substance.

Lors d’une rencontre avec la nouvelle directrice de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Tunis, Nodira MANSOUROVA, le ministre a salué les efforts de la banque, au cours de la dernière décennie et sa participation au financement de plusieurs projets dans les secteurs public et privé.

Il a dit la détermination de la Tunisie de renforcer cette coopération, notamment en matière de soutien aux PME, et des Start up, en vue d’en améliorer la compétitivité et d’en garantir la pérennité.

Il ajouté que les efforts allaient se concentrer la prochaine période, sur d’autres secteurs prioritaires, comme les énergies renouvelables, l’économie verte, en sollicitant un soutien technique et une expertise en matière d’amélioration du climat de l’investissement.

MANSOUROVA a dit les dispositions de son institution à consolider le partenariat entre les deux parties et à en élargir les domaines, à l’instar du tourisme, des services, et l’investissement privé, particulièrement les PME, le transport, les énergies renouvelables, tout en assurant l’expertise nécessaire à la promotion du partenariat public/ privé, pouvant contribuer à l’impulsion du développement dans le pays.

Gnetnews