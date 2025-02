La Tunisie rÃ©affirme son engagement en faveur de l’intÃ©gration Ã©conomique africaine

La Tunisie réaffirme son engagement en faveur de l’intégration économique africaine

Dans le cadre des réunions du Conseil exécutif de l’Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a mis en avant la volonté de la Tunisie de jouer un rôle actif dans le renforcement des institutions économiques et de développement du continent, notamment la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

Le ministre a souligné l’importance de l’intégration économique, du commerce intra-africain et du développement durable comme piliers de la construction d’une Afrique plus solide. Il a insisté sur la nécessité de créer un mécanisme financier indépendant à l’échelle continentale pour réduire la dépendance vis-à-vis des institutions financières internationales et protéger les économies africaines des crises mondiales.

Des rencontres bilatérales pour renforcer la coopération africaine

En marge de ces réunions, Mohamed Ali Nafti s’est entretenu avec plusieurs de ses homologues africains :

Libye : Lors de sa rencontre avec Taher Al-Baour, les discussions ont porté sur la coopération économique, financière et technique, ainsi que sur les efforts de réconciliation nationale et le renforcement de la présence des deux pays sur la scène africaine.

Angola : Avec Téte António, ministre angolais des Affaires étrangères, il a été convenu d’élever les relations bilatérales à un partenariat stratégique dans des secteurs prometteurs comme les technologies de l’information, l’industrie alimentaire et l’innovation. Une commission mixte tuniso-angolaise se tiendra cette année à Luanda.

Tanzanie : Lors de son entretien avec Mahmoud Thabit Kombo, les deux ministres ont décidé d’élargir leur coopération à plusieurs secteurs : économie, commerce, recherche scientifique, culture, énergie, tourisme, santé et sport. Ils ont également convenu d’organiser un forum d’affaires tuniso-tanzanien et une commission mixte.

À travers ces échanges, la Tunisie confirme sa volonté de renforcer ses partenariats africains et de contribuer activement à la concrétisation des objectifs de l’Agenda 2063 pour un développement durable et inclusif du continent.

Gnetnews