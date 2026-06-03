La Tunisie signe un accord stratégique avec le Conseil mondial du tourisme durable

La Tunisie franchit une étape décisive dans son positionnement sur la carte du tourisme durable mondial. L’Office national du tourisme tunisien (ONTT) a signé, ce mardi 2 juin 2026, une convention de coopération stratégique avec le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC), en marge de l’atelier national « Sustainable Tunisia | Human First » présidé par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya.

La cérémonie s’est tenue en présence de Randy Durband, directeur exécutif du GSTC, ainsi que de représentants d’institutions publiques, d’universités professionnelles et de partenaires internationaux du secteur.

Cet accord vise à accompagner la Tunisie dans la mise en conformité de ses politiques touristiques avec les standards internationaux de durabilité, à renforcer les capacités nationales en matière d’évaluation et d’accréditation, et à ancrer des systèmes de gestion durable au sein des destinations et établissements touristiques du pays.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre Tekaya a affirmé que le tourisme durable n’est plus une option, mais un pilier incontournable pour garantir la pérennité des destinations. Il a mis en avant les atouts naturels, culturels et humains dont dispose la Tunisie pour s’imposer comme référence régionale dans ce domaine.

De son côté, Randy Durband a salué la diversité de l’offre touristique tunisienne et la volonté des autorités d’aligner leurs stratégies sur les standards internationaux, soulignant que la demande mondiale s’oriente résolument vers des expériences authentiques et responsables.

Cette dynamique s’inscrit dans la préparation de la Tunisie à accueillir la manifestation « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 ».