« La Tunisie s’influence de tout, mais ne tombe pas, elle est toujours debout » (Tebboune)

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a déclaré, ce lundi 22 avril, qu’il se tenait, toujours, aux côtés de la Tunisie et de son peuple.

Dans une déclaration vidéo postée par la présidence algérienne, à son arrivée à Tunis à l’occasion de sa participation à la première réunion de concertation tripartite, Tunisie – Algérie – Libye, il s’est exprimé en ces termes : « Nos cœurs sont toujours avec le peuple tunisien et avec mon frère Kaïs…la Tunisie s’influence de tout, mais ne tombe pas…la Tunisie est toujours debout », a-t-il dit.

Les deux dirigeants ont eu des discussions au salon d’honneur de l’aéroport Tunis-Carthage, avant le sommet tripartite qui devra les réunir avec le président du Conseil présidentiel libyen, devant être consacré à des questions politiques, économiques et sécuritaires, ainsi qu’à la problématique migratoire, et aux questions régionales et internationales d’intérêt commun.

