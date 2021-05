L’ambassadeur US en Libye, Richard Norland, rencontre Mohamed Menfi en Tunisie

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi, a rencontré samedi dernier à Tunis, l’ambassadeur américain en Libye, Richard Norland.

Dans un communiqué rendu public dimanche, l’ambassade des Etats-Unis a fait état d’ »un bon débat autour de nombreuses affaires, dont l’unification des institutions militaire et sécuritaire et d’autres institutions, ainsi que la réconciliation, le départ des combattants étrangers, et la tenue des élections en décembre ».

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur « l’amélioration des conditions sécuritaires au Sud, pour mieux faire face aux problèmes posés, comme la traite des personnes, et la présence des mercenaires », ajoute la même source.

Cette rencontre intervient en marge de la visite officielle de trois jours, du président libyen, Mohamed el-Menfi en Tunisie, qui s’était entretenu samedi avec le président Kaïs Saïed sur « la consolidation de la coopération bilatérale, et les sujets d’intérêt commun ».

Le président du conseil présidentiel libyen a, par ailleurs, effectué, samedi, une visite à l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), où il a été accueilli par des chercheurs et des académiciens de l’Institut.

Les discussions ont porté sur les recherches scientifiques et études stratégiques menées par l’Institut, avec la détermination d’instaurer une coopération avec des institutions analogues en Libye, pour mener des études conjointes à même de prospecter l’avenir dans les deux pays, indique en substance un communiqué du bureau d’information de Mohamed Menfi.

Gnetnews