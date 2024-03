Lancement de la campagne numérique « Ne Laissez Pas le Monstre Vivre » contre la violence en ligne envers les filles

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amal Moussa, et le ministre de l’Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, ont conjointement supervisé le lancement de la campagne numérique « Ne Laissez Pas le Monstre Vivre » ce mercredi, au Lycée rue de Russie, dans la capitale. Cette initiative vise à lutter contre la violence en ligne à l’égard des filles et a été élaborée par le Centre de Recherche, d’Études, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF), avec le soutien de l’ambassade du Canada en Tunisie.

Lors de la cérémonie de lancement, qui a réuni un grand nombre d’élèves et de cadres éducatifs, Amal Moussa a mis en avant l’objectif de cette campagne numérique, qui consiste à sensibiliser la communauté à la violence en ligne à l’égard des filles, en particulier sur les réseaux sociaux. Elle vise également à promouvoir la culture de la non-violence, de la prévention et de l’éducation pour protéger les femmes et les filles contre les risques de violation de leurs données personnelles et de chantage dans le cyberespace.

La campagne cible spécifiquement la tranche d’âge de 13 à 17 ans dans les établissements éducatifs, cherchant à les sensibiliser et à les habiliter à naviguer en toute sécurité sans être exposés aux risques de violence numérique, a souligné la ministre de la Femme. Elle a encouragé les étudiants et les élèves à consulter la bibliothèque « CREDIF » ainsi que les diverses publications et statistiques du ministère, mettant l’accent sur les réalisations dans les domaines liés à la femme, notamment la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.

Mohamed Ali Boughdiri a salué l’engagement du ministère de la Famille envers les préoccupations des élèves et a souligné l’importance de cette initiative visant à protéger l’enfance et à sensibiliser au sein du milieu scolaire. Il a également salué le programme d’autonomisation économique du ministère de la Famille, qui vise à soutenir les mères d’élèves menacés d’abandon scolaire pour réduire le décrochage précoce.

Lorraine Diguer, ambassadrice du Canada en Tunisie, a exprimé son soutien à cette campagne numérique de lutte contre la violence numérique, soulignant que le développement technologique a créé un espace de créativité, mais représente également un domaine de menaces et de violence numérique touchant tous les pays du monde.

Selon Mme Soraya Belkahia, directrice générale du CREDIF, la campagne numérique comprend divers outils de communication en arabe et en français, tels qu’une vidéo de sensibilisation, des affiches et un site web www.nenourrispaslemonstre.tn pour assurer la sécurité numérique. Ce site propose des conseils, des informations utiles, des témoignages et des histoires de femmes et de filles ayant subi des formes de violence numérique. Il offre également des mécanismes de signalement, tels que le numéro vert 1899 et l’échelle de la violence numérique, permettant de mesurer le degré de protection.

Le thème central de cette campagne, « Ne Laissez Pas le Monstre Vivre », symbolise la caractérisation de la violence numérique envers les filles comme un « monstre » se nourrissant de la vie privée des victimes, capable d’évoluer et de se manifester dans le monde réel sous des formes extrêmement graves.

