Le CA saisit la FIFA suite au blocage du transfert d’Al Shrimi

L’Union libyenne de football a refusé d’envoyer la licence internationale de transfert du joueur du Club Africain, Oussama Shrimi, à la Fédération tunisienne de football.

Le Club de Bab Jedid avait sollicité cette licence, à travers la FTF, à plus de cinq reprises, mais toutes les demandes ont été rejetées par l’Union libyenne, à la demande du club libyen Al-Suweihili.

Face à cette situation, le Club Africain a saisi la FIFA, qui devrait intervenir, en début de semaine, pour délivrer la licence internationale de transfert du joueur, conformément à la légalité de son contrat, avec le club tunisien.