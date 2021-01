Le comité scientifique a proposé un confinement de 2 à 3 semaines (Louzir)

Le membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Hechmi Louzir, a déclaré ce mercredi que le comité avait proposé un confinement général, de 2 à 3 semaines.

Dans une déclaration à Shems, le directeur de l’Institut Pasteur a expliqué que suite à cette proposition, de nombreuses interventions ont eu lieu, un confinement de 04 jours a été décidé, ainsi que d’autres mesures, du fait des conditions économiques et sociales.

Il encore fait savoir qu’une évaluation globale de la situation épidémiologique sera effectuée, à l’issue du confinement général. D’autres mesures seront, le cas échéant, décrétées, si la situation le requiert, a-t-il souligné.

L’instance nationale de lutte contre le coronavirus avait décidé hier un confinement général de 04 jours, à partir de demain jeudi 14 janvier, et plusieurs autres dispositions dont la suspension des cours et le travail par alternance, pour freiner la propagation du virus, face à la hausse exponentielle du nombre des cas positifs et des décès dans les différentes régions de la Tunisie.

Gnetnews