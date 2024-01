Le déficit de la balance commerciale alimentaire en forte baisse selon l’Onagri

Dans un récent rapport publié par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), des chiffres prometteurs émergent quant à l’évolution du déficit de la balance commerciale alimentaire. À la fin de décembre 2023, le déficit s’est établi à -211,4 millions de dinars (MD), marquant une nette amélioration par rapport aux 1.991,7 MD enregistrés à la même période en 2022. Cette réduction significative a été accompagnée d’une amélioration du taux de couverture, passant de 75,2% à 97,2%, soit une augmentation de 22 points.

En valeur, les exportations alimentaires ont connu une hausse remarquable de 21,3%, tandis que les importations ont enregistré une baisse de 6,2%. Cette dynamique positive du solde déficitaire s’explique principalement par l’essor des exportations d’huile d’olive (+52,4%) et la diminution des importations de céréales (-11,2%) et d’huiles végétales (-40%). Ces résultats encourageants se dessinent malgré l’augmentation des importations de sucre (+49,6%) et de lait et dérivés (+50,7%).

Il est à noter que les prix des produits céréaliers ont connu une baisse significative, variant entre 22% et 25%. Plus précisément, les prix à l’importation des céréales ont chuté de -24,6% pour le blé dur, de -23,5% pour le blé tendre, de -25% pour l’orge et de -21,7% pour le maïs. Les huiles végétales ont également enregistré une baisse de 22,9%, tandis que les prix du lait et dérivés ont diminué de 7,4%, contrairement au sucre qui a connu une hausse de 13,3%.

En termes de bilan annuel, le déficit de la balance commerciale a diminué de 32,35% en 2023, se situant à -17.069 MD à la fin de décembre, comparé à -25.231,4 MD l’année précédente. Les importations alimentaires ont représenté 9,5% des importations totales, tandis que les exportations alimentaires ont constitué 11,8% des exportations totales.

Selon l’Onagri, la part du déficit de la balance commerciale alimentaire dans le déficit global a baissé de 6,7 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année dernière, passant de 7,9% à 1,2%. Ces données révèlent une tendance encourageante pour l’équilibre commercial du pays dans le secteur alimentaire.

