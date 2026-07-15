Le ministÃ¨re des Affaires religieuses lance les prÃ©paratifs de la saison du Hajj 2027

Le ministÃ¨re des Affaires religieuses a lancÃ© les prÃ©paratifs de la saison du Hajj 1448 de l’hÃ©gire (2027), Ã l’occasion d’une rÃ©union consacrÃ©e aux aspects organisationnels et logistiques, prÃ©sidÃ©e ce mardi par le ministre Ahmed Bouhali.

Selon un communiquÃ©, les participants ont passÃ© en revue les difficultÃ©s rencontrÃ©es dans certains aÃ©roports tunisiens lors de la prÃ©cÃ©dente saison du pÃ¨lerinage, et ont arrÃªtÃ© plusieurs mesures destinÃ©es Ã fluidifier les procÃ©dures de dÃ©part et de retour des pÃ¨lerins. L’objectif est d’amÃ©liorer les conditions de voyage, d’accueil et de prise en charge des pÃ¨lerins tout au long de leur sÃ©jour aux Lieux saints, et jusqu’Ã leur retour en Tunisie.

Cette rÃ©union s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations de la Commission nationale du Hajj et de la Omra, qui prÃ©conise un renforcement de la coordination entre les diffÃ©rents intervenants afin d’optimiser l’organisation de la prochaine saison. Y ont notamment pris part des reprÃ©sentants de Tunisair, de Saudia (Saudi Arabian Airlines), du ministÃ¨re du Transport, des services d’assistance au sol, ainsi que de la SociÃ©tÃ© des services nationaux et des rÃ©sidences.