Le temps en Tunisie ce lundi 25 mai

25-05-2026

LÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures sur fond de ciel voilÃ©

L’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM) prÃ©voit un ciel partiellement nuageux ce lundi sur l’ensemble du territoire tunisien, accompagnÃ© d’une lÃ©gÃ¨re remontÃ©e des tempÃ©ratures.

Les maximales oscilleront entre 24 et 28 degrÃ©s sur les zones cÃ´tiÃ¨res, tandis que l’intÃ©rieur du pays enregistrera des valeurs comprises entre 29 et 34 degrÃ©s.

Le vent restera faible Ã  modÃ©rÃ©, et la mer sera peu agitÃ©e, selon les services mÃ©tÃ©orologiques.

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