Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au ministère de l’Économie et de la Planification

01-09-2025

Lundi 1er septembre 2025, un important rendez-vous s’est tenu au ministère de l’Économie et de la Planification, marquant la remise officielle par les conseils régionaux de leurs plans de développement, accompagnés des projets de plans régionaux et locaux.

La cérémonie s’est déroulée sous la supervision du ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, en présence des présidents et membres des cinq conseils régionaux, ainsi que d’une délégation de cadres du ministère et de structures de développement régional ayant accompagné le processus d’élaboration à l’échelle locale, régionale et nationale.

« Ce moment constitue l’aboutissement d’une étape clé dans la préparation du Plan de développement 2026-2030, reflétant les principes constitutionnels garantissant le droit des citoyens à participer à l’élaboration des plans, dans un souci d’égalité des chances entre toutes les régions et toutes les catégories de la population, selon une approche ascendante », lit-on dans le communiqué publié par le ministère de l’économie.

Il s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des directives de la cheffe du gouvernement relatives à la méthodologie et au calendrier de préparation du plan.

Dans son allocution, le ministre Samir Abdelhafidh a salué l’engagement et le professionnalisme de tous les acteurs ayant contribué à ce processus, soulignant le sens patriotique et le haut niveau de responsabilité dont ils ont fait preuve, facteurs déterminants pour le respect des délais et la réussite des différentes étapes.

Le ministre a également exprimé sa satisfaction face à la large et active participation observée tout au long de la préparation, reflet, selon lui, « d’un engagement réel dans la construction et la définition de choix stratégiques visant à répondre aux aspirations des Tunisiens pour un développement économique et social inclusif et équitable ».

Enfin, M. Abdelhafidh a rappelé que cette rencontre marque la conclusion d’une phase de travail soutenu et annonce le début d’une nouvelle étape, tout aussi cruciale, centrée sur l’alignement technique des propositions régionales avec les orientations nationales. « L’objectif est de finaliser d’ici la fin de l’année un projet de plan cohérent et solidaire, garantissant croissance économique et progrès social, dans le respect de l’unité de l’État et de ses moyens financiers », a-t-il conclu.

Gnetnews

Fil d'actualités

Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au m

01-09-2025

Fin de la campagne céréalière 2024-2025 : 12 millions de quintaux

01-09-2025

La flottille pour Gaza contrainte de rebrousser chemin à cause du m

01-09-2025

L’avion d’Ursula von der Leyen victime d’un brouillage GPS en

01-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au ministère de

01-09-2025

Fin de la campagne céréalière 2024-2025 : 12 millions de quintaux collectés

01-09-2025

La flottille pour Gaza contrainte de rebrousser chemin à cause du mauvais temps

01-09-2025

L’avion d’Ursula von der Leyen victime d’un brouillage GPS en Bulgarie, Br

01-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025