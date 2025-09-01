Les conseils régionaux remettent leurs plans de développement au ministère de l’Économie et de la Planification

Lundi 1er septembre 2025, un important rendez-vous s’est tenu au ministère de l’Économie et de la Planification, marquant la remise officielle par les conseils régionaux de leurs plans de développement, accompagnés des projets de plans régionaux et locaux.

La cérémonie s’est déroulée sous la supervision du ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, en présence des présidents et membres des cinq conseils régionaux, ainsi que d’une délégation de cadres du ministère et de structures de développement régional ayant accompagné le processus d’élaboration à l’échelle locale, régionale et nationale.

« Ce moment constitue l’aboutissement d’une étape clé dans la préparation du Plan de développement 2026-2030, reflétant les principes constitutionnels garantissant le droit des citoyens à participer à l’élaboration des plans, dans un souci d’égalité des chances entre toutes les régions et toutes les catégories de la population, selon une approche ascendante », lit-on dans le communiqué publié par le ministère de l’économie.

Il s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des directives de la cheffe du gouvernement relatives à la méthodologie et au calendrier de préparation du plan.

Dans son allocution, le ministre Samir Abdelhafidh a salué l’engagement et le professionnalisme de tous les acteurs ayant contribué à ce processus, soulignant le sens patriotique et le haut niveau de responsabilité dont ils ont fait preuve, facteurs déterminants pour le respect des délais et la réussite des différentes étapes.

Le ministre a également exprimé sa satisfaction face à la large et active participation observée tout au long de la préparation, reflet, selon lui, « d’un engagement réel dans la construction et la définition de choix stratégiques visant à répondre aux aspirations des Tunisiens pour un développement économique et social inclusif et équitable ».

Enfin, M. Abdelhafidh a rappelé que cette rencontre marque la conclusion d’une phase de travail soutenu et annonce le début d’une nouvelle étape, tout aussi cruciale, centrée sur l’alignement technique des propositions régionales avec les orientations nationales. « L’objectif est de finaliser d’ici la fin de l’année un projet de plan cohérent et solidaire, garantissant croissance économique et progrès social, dans le respect de l’unité de l’État et de ses moyens financiers », a-t-il conclu.

Gnetnews