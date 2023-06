Les pèlerins convergent vers le Mont Arafa, point culminant du Hajj

Les pèlerins commencent ce mardi 27 juin, 09 dhou el-Hejja, l’ascension vers le Mont Arafa, pilier du pèlerinage. Le Hajj est Arafa, disait le prophète.

Les fidèles, venus des quatre coins du monde, sont en train de converger par vagues vers cette colline à l’Est de la Mecque pour accéder à ses imposants rochers, et accomplir le rite culminant du Hajj, où ils auront à invoquer Dieu et à demander sa miséricorde, dans des moments uniques de spiritualité et de solennité, jusqu’au coucher du soleil.

Le Mont Arafa, appelé aussi montagne d’Ar-Rahma, ou montagne de la miséricorde, sera comme drapé de blanc, couvert, qu’il est par ce rush de pèlerins de blanc vêtus, venus se recueillir, se purifier, et surtout reconstituer l’époque et le cadre où le prophète Mohamed, paix et grâce sur lui, a fait son sermon d’Adieu, et se remémorant les principaux messages, par lesquels, il a clos sa mission prophétique, celle de l’Islam.

Le jour de Arafa a aussi une importance capitale pour les musulmans là où ils se trouvent, où il leur est recommandé de faire le jeûne, d’invoquer Dieu, d’implorer son pardon et sa miséricorde, et de lire le Coran.

Cette année de l’an 1444 de l’hégire/ 2023 marque une véritable reprise du Hajj, l’effectif des pèlerins devrait dépasser les 2,5 millions, après que le pèlerinage a été organisé dans un cadre restreint, les dernières années, du fait de la pandémie du Covid-19.

Le Hajj est le cinquième pilier de l’Islam. Le musulman devra l’accomplir au moins une fois dans sa vie, s’il en a les moyens.

Gnetnews