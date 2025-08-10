Ligue 1-J01 : La JSO surprend l’ESS ! L’ES Zarzis passe à Sfax

Le rideau est tombé ce dimanche, sur la première journée de la Ligue 1 Professionnelle. La plus grosse surprise de la saison a été enregistrée au Chedly Zouiten, là où l’Etoile a concédé la défaite (3/1) face à la JS Omrane, alors qu’à Sfax, le CSS d’Ali MAâloul s’est aussi incliné face à l’Espérance de Zarzis (1/2).

Au Ben Jannet de Monastir, l’USMo a obtenu le point du match nulface au Stade Tunisien qui avait longtemps mené au score. Enfin, l’US Ben Guerdane a dominé l’Olympique de Béja (2/0).