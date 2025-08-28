Ligue 1-J04 : L’Esperance sans forcer ! Premier succès pour le CSS

28-08-2025

La 4ème journée de Ligue 1 tunisienne s’est poursuivie ce jeudi avec quatre rencontres au programme. Si l’Espérance de Zarzis conserve la tête du classement malgré son nul contre l’US Ben Guerdane, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel ont signé de précieux succès, tout comme le Club Sportif Sfaxien qui décroche sa première victoire.

Voici les résultats 

Espérance de Zarzis 1-1 US Ben Guerdane (ESZ : Stanley Oguh 13 mn / USBG : Iyed Haj Khelifa 23 mn)

Espérance de Tunis 2-0 AS Soliman (EST : Yan Sasse 45+2 mn, Mohamed Amine Tougai 89 mn)

Etoile Sportive du Sahel 3-0 AS Gabés (ESS : Rayane Anane (P) 23 mn, Raki Aouani 66 mn, Mokhles Chouchene 71 mn)

Club Sportif Sfaxien 2-0 JS Omrane (CSS : Iyed Belwafi 42 et 50 mn)

 

