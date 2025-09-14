Ligue 1-J05 : CA-CSS sans vainqueur !

Deux matchs comptant pour la cinquième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce dimanche.

Le match de la 5ème journée de la Ligue Professionnelle 1 tunisienne entre le Club Africain et le Club Sportif Sfaxien s’est terminé sur un match nul 1-1. Le match a eu lieu au stade olympique Hammadi Agrebi de Radès, et les deux équipes se sont partagé les points à la fin d’une rencontre tendue et équilibrée. Chaouat a ouvert le score pour les Clubistes. Baccar a répondu sur pénalty pour les Sudistes.

Dansl’autre match, l’Espérance de Zarzis est allée s’imposer (0/1) chez l’AS Gabes.