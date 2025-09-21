Ligue 1-J07 : L’ES Metlaoui domine le Club Africain

La 7ème journée de Ligue 1 tunisienne s’est poursuivie ce dimanche avec deux affiches importantes. L’ES Métlaoui a créé la surprise en s’imposant face au Club Africain (1-0), tandis que l’US Ben Guerdane et la JS Omrane se sont quittés sur un nul vierge.

Voici le classement

1- Espérance de Zarzis 16pts (7j)

2- Stade Tunisien 14pts (6j)

3- Club Africain 13pts (7j)

4- Espérance de Tunis 11pts (6j)

5- ES Métlaoui 11pts (7j)

6- US Monastirienne 10pts (6j)

7- JS Kairouanaise 10pts (7j)

8- Club Sportif Sfaxien 9pts (7j)

9- CA Bizertin 8pts (6j)

10- JS Omrane 8pts (7j)

11- AS Marsa 7pts (6j)

12- US Ben Guerdane 6pts (7j)

13- AS Gabés 6pts (7j)

14- Etoile du Sahel 5pts (6j)

15- AS Soliman 4pts (6j)

16- Olympique de Béja 2pts (6j)