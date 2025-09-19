Ligue 1-J07 : Voici les arbitres désignés
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 7ème journée de Ligue 1 :
Samedi 20 septembre :
JS Kairouanaise 15h30 Espérance Sportive de Zarzis
Arbitre : Amir Loucif
VAR : Mehrez Melki
AS Gabés 15h30 Club Sportif Sfaxien
Arbitre : Walid Mansri
VAR : Majdi Bellagha
Dimanche 21 septembre :
ES Métlaoui 15h30 Club Africain
Arbitre : Hamza Jaied
VAR : Fraj Abdellaoui
US Ben Guerdane 15h30 JS Omrane
Arbitre : Amir Ayadi
VAR : Montassar Belarbi
Mercredi 24 septembre :
Espérance Sportive de Tunis 15h30 Olympique de Béja
Arbitre : Hosni Naili
VAR : Sofiene Ouertani
Stade Tunisien 15h30 AS Marsa
Arbitre : Khalil Jarii
VAR : Khalil Trabelsi
AS Soliman 15h30 Etoile Sportive du Sahel
Arbitre : Haythem Trabelsi
VAR : Seif Ouertani
Union Sportive Monastirienne 15h30 Club Athlétique Bizertin
Arbitre : Achraf Harakati
VAR : Oussema Ben Ishak