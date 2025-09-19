Ligue 1-J07 : Voici les arbitres désignés

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 7ème journée de Ligue 1 :

Samedi 20 septembre :

JS Kairouanaise 15h30 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Amir Loucif

VAR : Mehrez Melki

AS Gabés 15h30 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Walid Mansri

VAR : Majdi Bellagha

Dimanche 21 septembre :

ES Métlaoui 15h30 Club Africain

Arbitre : Hamza Jaied

VAR : Fraj Abdellaoui

US Ben Guerdane 15h30 JS Omrane

Arbitre : Amir Ayadi

VAR : Montassar Belarbi

Mercredi 24 septembre :

Espérance Sportive de Tunis 15h30 Olympique de Béja

Arbitre : Hosni Naili

VAR : Sofiene Ouertani

Stade Tunisien 15h30 AS Marsa

Arbitre : Khalil Jarii

VAR : Khalil Trabelsi

AS Soliman 15h30 Etoile Sportive du Sahel

Arbitre : Haythem Trabelsi

VAR : Seif Ouertani

Union Sportive Monastirienne 15h30 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Achraf Harakati

VAR : Oussema Ben Ishak