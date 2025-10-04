Ligue 1-J08 : Voici les sanctions de la LNFP

La Ligue Nationale de Football Professionnel a infligé aujourd’hui une liste de sanctions à la suite des matches de la 8ème journée de Ligue 1.

Le dirigeant de l’Etoile Sportive du Sahel Saber Ben Faraj a été interdit de banc pour deux matches en plus d’une amende 5000 dt.

Une amende de 7500 dt a été infligée au Club Africain, à l’Etoile du Sahel, à la Jeunesse Sportive Kairouanaise, à l’Union Sportive de Ben Guerdane et à l’Espérance de Zarzis.

Une amende de 2 500 dinars a été infligée au Club Sportif Sfaxien et à l’Avenir Sportif de la Marsa.

L’Espérance Sportive de Tunis et l’Olympique de Béja ont écopé d’une amende de 1500 dt.