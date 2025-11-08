Ligue 1-J14 : Le classement après les matchs de samedi
08-11-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les premiers matches de la 14ème journée disputés ce samedi :
1- Espérance de Tunis 30pts (13j)
2- Club Africain 27pts (13j)
3- Stade Tunisien 27pts (13j)
4- Club Sportif Sfaxien 23pts (14j)
5- US Monastirienne 23pts (14j)
6- Espérance de Zarzis 20pts (13j)
7- ES Métlaoui 19pts (13j)
8- Etoile du Sahel 19pts (14j)
9- JS Omrane 16pts (13j)
10- AS Marsa 16pts (14j)
11- CA Bizertin 16pts (14j)
12- US Ben Guerdane 15pts (13j)
13- JS Kairouanaise 13pts (14j)
14- AS Soliman 11pts (14j)
15- AS Gabés 9pts (14j)
16- Olympique de Béja 8pts (13j)