Ligue 1-J14 : Le classement après les matchs de samedi

08-11-2025

Voici le classement général de la Ligue 1 après les premiers matches de la 14ème journée disputés ce samedi :

1- Espérance de Tunis 30pts (13j)

2- Club Africain 27pts (13j)

3- Stade Tunisien 27pts (13j)

4- Club Sportif Sfaxien 23pts (14j)

5- US Monastirienne 23pts (14j)

6- Espérance de Zarzis 20pts (13j)

7- ES Métlaoui 19pts (13j)

8- Etoile du Sahel 19pts (14j)

9- JS Omrane 16pts (13j)

10- AS Marsa 16pts (14j)

11- CA Bizertin 16pts (14j)

12- US Ben Guerdane 15pts (13j)

13- JS Kairouanaise 13pts (14j)

14- AS Soliman 11pts (14j)

15- AS Gabés 9pts (14j)

16- Olympique de Béja 8pts (13j)

