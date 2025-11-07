Ligue 1-J14 : Loucif pour le derby ! Voici les désignations
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 14ème journée de Ligue 1 :
Samedi 08 novembre :
Club Athlétique Bizertin 14h30 Etoile Sportive du Sahel
Arbitre : Sofiene Ouertani
Arbitre VAR : Walid Mansri
Union Sportive Monastirienne 14h30 JS Kairouanaise
Arbitre : Haythem Trabelsi
Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak
Club Sportif Sfaxien 14h30 AS Marsa
Arbitre : Hamza Jaied
Arbitre VAR : Mohamed Ali Karouia
AS Gabés 14h30 AS Soliman
Arbitre : Amir Ayadi
Arbitre VAR : Fraj Abdellaoui
Dimanche 09 novembre :
Club Africain 14h30 Espérance Sportive de Tunis
Arbitre : Amir Loucif
Arbitre VAR : Hamid Guenaoui (France)
US Ben Guerdane 14h30 Stade Tunisien
Arbitre : Khaled Gouider
Arbitre VAR : Montassar Belarbi
ES Métlaoui 14h30 Espérance Sportive de Zarzis
Arbitre : Hosni Naili
Arbitre VAR : Amine Fgaier
Lundi 10 novembre :
JS Omrane 14h30 Olympique de Béja
Arbitre : Mohamed Akel
Arbitre VAR : Majdi Bellagha