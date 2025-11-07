Ligue 1-J14 : Loucif pour le derby ! Voici les désignations

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront cette semaine les matches de la 14ème journée de Ligue 1 :

Samedi 08 novembre :

Club Athlétique Bizertin 14h30 Etoile Sportive du Sahel

Arbitre : Sofiene Ouertani

Arbitre VAR : Walid Mansri

Union Sportive Monastirienne 14h30 JS Kairouanaise

Arbitre : Haythem Trabelsi

Arbitre VAR : Oussema Ben Ishak

Club Sportif Sfaxien 14h30 AS Marsa

Arbitre : Hamza Jaied

Arbitre VAR : Mohamed Ali Karouia

AS Gabés 14h30 AS Soliman

Arbitre : Amir Ayadi

Arbitre VAR : Fraj Abdellaoui

Dimanche 09 novembre :

Club Africain 14h30 Espérance Sportive de Tunis

Arbitre : Amir Loucif

Arbitre VAR : Hamid Guenaoui (France)

US Ben Guerdane 14h30 Stade Tunisien

Arbitre : Khaled Gouider

Arbitre VAR : Montassar Belarbi

ES Métlaoui 14h30 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Hosni Naili

Arbitre VAR : Amine Fgaier

Lundi 10 novembre :

JS Omrane 14h30 Olympique de Béja

Arbitre : Mohamed Akel

Arbitre VAR : Majdi Bellagha