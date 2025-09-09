Ligue 1 : La VAR de retour dès ce jeudi
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront les matches de la 5ème journée de Ligue 1 :
Jeudi 11 septembre :
AS Soliman 16h00 Olympique de Béja
Arbitre : Fraj Abdellaoui
VAR : Hosni Naili
JS Kairouanaise 16h00 AS Marsa
Arbitre : Badis Ben Salah
VAR : Hamza Jaied
ES Métlaoui 16h00 JS Omrane
Arbitre : Haythem Trabelsi
VAR : Khalil Trabelsi
Samedi 13 septembre :
Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis
Arbitre : Nidjal Letaief
VAR : Haythem Guirat
Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel
Arbitre : Mehrez Melki
VAR : Majdi Bellagha
US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin
Arbitre : Houssem Boulaares
VAR : Dorsaf Guenouati
Dimanche 14 septembre :
Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien
Arbitre : Sadok Selmi
VAR : Naim Hosni
AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis
Arbitre : Khalil Jarii
VAR : Khaled Gouider