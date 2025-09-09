Ligue 1 : La VAR de retour dès ce jeudi

09-09-2025

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront les matches de la 5ème journée de Ligue 1 :

Jeudi 11 septembre :

AS Soliman 16h00 Olympique de Béja

Arbitre : Fraj Abdellaoui

VAR : Hosni Naili

JS Kairouanaise 16h00 AS Marsa

Arbitre : Badis Ben Salah

VAR : Hamza Jaied

ES Métlaoui 16h00 JS Omrane

Arbitre : Haythem Trabelsi

VAR : Khalil Trabelsi

Samedi 13 septembre :

Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis

Arbitre : Nidjal Letaief

VAR : Haythem Guirat

Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel

Arbitre : Mehrez Melki

VAR : Majdi Bellagha

US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin

Arbitre : Houssem Boulaares

VAR : Dorsaf Guenouati

Dimanche 14 septembre :

Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien

Arbitre : Sadok Selmi

VAR : Naim Hosni

 

AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis

Arbitre : Khalil Jarii

VAR : Khaled Gouider

