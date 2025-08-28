Ligue 1 : Le classement général au terme de la quatrième journée
28-08-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la quatrième journée :
1- Espérance de Zarzis 10pts (4j)
2- Club Africain 9pts (4j)
3- Espérance de Tunis 8pts (4j)
4- Stade Tunisien 8pts (4j)
5- ES Métlaoui 7pts (4j)
6- US Monastirienne 6pts (4j)
7- JS Omrane 6pts (4j)
8- US Ben Guerdane 5pts (4j)
9- AS Gabés 5pts (4j)
10- Club Sportif Sfaxien 4pts (4j)
11- Etoile du Sahel 4pts (4j)
12- AS Marsa 4pts (4j)
13- JS Kairouanaise 4pts (4j)
14- CA Bizertin 2pts (4j)
15- Olympique de Béja 2pts (4j)
16- AS Soliman 1pt (4j)