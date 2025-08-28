Ligue 1 : Le classement général au terme de la quatrième journée

28-08-2025

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la quatrième journée :

 

1- Espérance de Zarzis 10pts (4j)

2- Club Africain 9pts (4j)

3- Espérance de Tunis 8pts (4j)

4- Stade Tunisien 8pts (4j)

5- ES Métlaoui 7pts (4j)

6- US Monastirienne 6pts (4j)

7- JS Omrane 6pts (4j)

8- US Ben Guerdane 5pts (4j)

9- AS Gabés 5pts (4j)

10- Club Sportif Sfaxien 4pts (4j)

11- Etoile du Sahel 4pts (4j)

12- AS Marsa 4pts (4j)

13- JS Kairouanaise 4pts (4j)

14- CA Bizertin 2pts (4j)

15- Olympique de Béja 2pts (4j)

16- AS Soliman 1pt (4j)

