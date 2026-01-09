Ligue 1 : Reprise de la compétition et des protestations

Le comité directeur de l’Union Sportive Monastirienne a protesté après la désignation de son match de la 17ème journée.Billets Ligue 1

Cette rencontre face à l’Espérance Sportive de Tunis a été désignée par la Ligue Nationale de Football Professionnel au lundi 19 janvier.

Ce match sera l’unique de cette journée à avoir lieu le lundi alors que les autres seront disputés les mardi et jeudi.

L’Union Sportive Monastirienne a également protesté contre l’écart de trois jours seulement qui sépare ses matches des 16ème et 17ème journées.