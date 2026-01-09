Ligue 1 : Reprise de la compétition et des protestations

09-01-2026

Le comité directeur de l’Union Sportive Monastirienne a protesté après la désignation de son match de la 17ème journée.Billets Ligue 1

Cette rencontre face à l’Espérance Sportive de Tunis a été désignée par la Ligue Nationale de Football Professionnel au lundi 19 janvier.

Ce match sera l’unique de cette journée à avoir lieu le lundi alors que les autres seront disputés les mardi et jeudi.

L’Union Sportive Monastirienne a également protesté contre l’écart de trois jours seulement qui sépare ses matches des 16ème et 17ème journées.

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Sénégal élimine le Mali

09-01-2026

Equipe de Tunisie : Chaâbeni sur la short list

09-01-2026

Ligue 1 : Reprise de la compétition et des protestations

09-01-2026

Serie A-J19 : Encore des points perdus par Milan à domicile

08-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Sénégal élimine le Mali

09-01-2026

Equipe de Tunisie : Chaâbeni sur la short list

09-01-2026

Ligue 1 : Reprise de la compétition et des protestations

09-01-2026

Serie A-J19 : Encore des points perdus par Milan à domicile

08-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025