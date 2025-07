Ligue 1-Saison 25/26 : Voici le programme de la première journée

Voici le programme de la première journée de Ligue 1 pour la saison 2025-2026 :

US Monastirienne – Stade Tunisien

Club Africain – AS Marsa

AS Gabés – Espérance de Tunis

US Ben Guerdane – Olympique de Béja

ES Métlaoui – Club Athlétique Bizertin

JS Kairouanaise – AS Soliman

Club Sportif Sfaxien – Espérance de Zarzis

JS Omrane – Etoile Sportive du Sahel

Les matches de cette journée auront lieu les 09 et 10 août.