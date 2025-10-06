Ligue 1 : Voici le programme de la dixième journée

Voici le programme des rencontres de la 10ème journée de Ligue 1 dont la date sera confirmée dans les jours qui viennent par la Ligue Nationale de Football Professionnel :

18 et 19 octobre :

JS Omrane – Jeunesse Sportive Kairouanaise

AS Marsa – ES Métlaoui

US Ben Guerdane – AS Gabés

Club Sportif Sfaxien – AS Soliman

22 octobre :

Espérance Sportive de Zarzis – Espérance Sportive de Tunis

Club Athlétique Bizertin – Stade Tunisien

Club Africain – Union Sportive Monastirienne

Etoile du Sportive du Sahel – Olympique de Béja