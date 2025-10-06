Ligue 1 : Voici le programme de la dixième journée
06-10-2025
Voici le programme des rencontres de la 10ème journée de Ligue 1 dont la date sera confirmée dans les jours qui viennent par la Ligue Nationale de Football Professionnel :
18 et 19 octobre :
JS Omrane – Jeunesse Sportive Kairouanaise
AS Marsa – ES Métlaoui
US Ben Guerdane – AS Gabés
Club Sportif Sfaxien – AS Soliman
22 octobre :
Espérance Sportive de Zarzis – Espérance Sportive de Tunis
Club Athlétique Bizertin – Stade Tunisien
Club Africain – Union Sportive Monastirienne
Etoile du Sportive du Sahel – Olympique de Béja