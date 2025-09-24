Ligue 1 : Voici le programme de la huitième journée

Les rencontres de la 8ème journée de Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :

Vendredi 26 septembre :

JS Omrane 15h30 AS Gabés

Dimanche 28 septembre :

Club Africain 15h30 US Ben Guerdane

Club Athlétique Bizertin 15h30 JS Kairouanaise

Olympique de Béja 15h30 ES Métlaoui

Espérance Sportive de Zarzis 15h30 AS Soliman

Mercredi 01er octobre :

Etoile Sportive du Sahel 15h00 Stade Tunisien

AS Marsa 15h00 Espérance Sportive de Tunis

Club Sportif Sfaxien 15h00 Union Sportive Monastirienne