Ligue 1 : Voici le programme de la huitième journée
24-09-2025
Les rencontres de la 8ème journée de Ligue 1 auront lieu selon le programme suivant :
Vendredi 26 septembre :
JS Omrane 15h30 AS Gabés
Dimanche 28 septembre :
Club Africain 15h30 US Ben Guerdane
Club Athlétique Bizertin 15h30 JS Kairouanaise
Olympique de Béja 15h30 ES Métlaoui
Espérance Sportive de Zarzis 15h30 AS Soliman
Mercredi 01er octobre :
Etoile Sportive du Sahel 15h00 Stade Tunisien
AS Marsa 15h00 Espérance Sportive de Tunis
Club Sportif Sfaxien 15h00 Union Sportive Monastirienne