Ligue 2 : Classements des groupes après la septième journée
Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 7ème journée :
Groupe A :
1- CS Hammam-Lif 16pts (7j)
2- US Tataouine 14pts (7j)
3- BS Bouhajla 13pts (7j)
4- SC Ben Arous 12pts (7j)
5- CS Msaken 12pts (7j)
6- ES Hammam Sousse 11pts (7j)
7- CS Chebba 10pts (7j)
8- OC Kerkennah 7pts (7j)
9- Mégrine Sport 7pts (7j)
10- SA Menzel Bourguiba 6pts (7j)
11- EM Mahdia 5pts (6j)
12- Sfax Railways Sports 5pts (6j)
13- AS Agareb 5pts (7j)
14- US Boussalem 5pts (7j)
Groupe B :
1- PS Sakiet Eddaier 15pts (7j)
2- AS Kasserine 13pts (7j)
3- Stade Gabesien 12pts (6j)
4- US Ksour Essef 11pts (7j)
5- Jendouba Sport 11pts (7j)
6- Kalaa Sport 11pts (7j)
7- AS Ariana 10pts (6j)
8- EGS Gafsa 9pts (7j)
9- ES Bouchemma 9pts (7j)
10- CS Redaief 8pts (7j)
11- CS Korba 7pts (7j)
12- SC Moknine 5pts (7j)
13- AS Jelma 3pts (7j)
14- Olympique Sidi Bouzid 2pts (7j)