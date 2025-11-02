Ligue 2 : Classements des groupes après la septième journée

02-11-2025

Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 7ème journée :

Groupe A :

1- CS Hammam-Lif 16pts (7j)

2- US Tataouine 14pts (7j)

3- BS Bouhajla 13pts (7j)

4- SC Ben Arous 12pts (7j)

5- CS Msaken 12pts (7j)

6- ES Hammam Sousse 11pts (7j)

7- CS Chebba 10pts (7j)

8- OC Kerkennah 7pts (7j)

9- Mégrine Sport 7pts (7j)

10- SA Menzel Bourguiba 6pts (7j)

11- EM Mahdia 5pts (6j)

12- Sfax Railways Sports 5pts (6j)

13- AS Agareb 5pts (7j)

14- US Boussalem 5pts (7j)

Groupe B :

1- PS Sakiet Eddaier 15pts (7j)

2- AS Kasserine 13pts (7j)

3- Stade Gabesien 12pts (6j)

4- US Ksour Essef 11pts (7j)

5- Jendouba Sport 11pts (7j)

6- Kalaa Sport 11pts (7j)

7- AS Ariana 10pts (6j)

8- EGS Gafsa 9pts (7j)

9- ES Bouchemma 9pts (7j)

10- CS Redaief 8pts (7j)

11- CS Korba 7pts (7j)

12- SC Moknine 5pts (7j)

13- AS Jelma 3pts (7j)

14- Olympique Sidi Bouzid 2pts (7j)

