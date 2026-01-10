Ligueb 1 : Voici le programme de la seizième journée

La Ligue nationale de football professionnel vient de dévoiler le programme de la 16e journée de Ligue 1 qui se déroulera en trois temps, les 15, 16 et 17 janvier 2026.

Ci-après le programme complet:

Jeudi 15 janvier:

Espérance sportive de Tunis – Avenir sportif de Gabès

Avenir sportif de Soliman – Jeunesse sportive kairouanaise

Vendredi 16 janvier:

Stade tunisien – Union sportive monastirienne

Olympique de Béja – Union sportive de Ben Guerdane

Espérance sportive de Zarzis – Club sportif sfaxien

Samedi 17 janvier:

Avenir sportif de la Marsa – Club Africain

Club athlétique bizertin – Étoile sportive de Metlaoui

Étoile sportive du Sahel – Jeunesse sportive d’El Omrane

Tous les matches commencent à 14h00.