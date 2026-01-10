Ligueb 1 : Voici le programme de la seizième journée

10-01-2026

La Ligue nationale de football professionnel vient de dévoiler le programme de la 16e journée de Ligue 1 qui se déroulera en trois temps, les 15, 16 et 17 janvier 2026.

Ci-après le programme complet:

Jeudi 15 janvier:
Espérance sportive de Tunis – Avenir sportif de Gabès
Avenir sportif de Soliman – Jeunesse sportive kairouanaise

Vendredi 16 janvier:
Stade tunisien – Union sportive monastirienne
Olympique de Béja – Union sportive de Ben Guerdane
Espérance sportive de Zarzis – Club sportif sfaxien

Samedi 17 janvier:
Avenir sportif de la Marsa – Club Africain
Club athlétique bizertin – Étoile sportive de Metlaoui
Étoile sportive du Sahel – Jeunesse sportive d’El Omrane

Tous les matches commencent à 14h00.

Fil d'actualités

Ligue 1-J15 : L’Espérance liquide l’USBG

10-01-2026

Ligue 1-J15 : Formation rentrante de l’ES Tunis contre l&rsquo

10-01-2026

Ligueb 1 : Voici le programme de la seizième journée

10-01-2026

Hamza Rafiaa à l’Espérance de Tunis

09-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Ligue 1-J15 : L’Espérance liquide l’USBG

10-01-2026

Ligue 1-J15 : Formation rentrante de l’ES Tunis contre l’USBG

10-01-2026

Ligueb 1 : Voici le programme de la seizième journée

10-01-2026

Hamza Rafiaa à l’Espérance de Tunis

09-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025