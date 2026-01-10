Ligueb 1 : Voici le programme de la seizième journée
10-01-2026
La Ligue nationale de football professionnel vient de dévoiler le programme de la 16e journée de Ligue 1 qui se déroulera en trois temps, les 15, 16 et 17 janvier 2026.
Ci-après le programme complet:
Jeudi 15 janvier:
Espérance sportive de Tunis – Avenir sportif de Gabès
Avenir sportif de Soliman – Jeunesse sportive kairouanaise
Vendredi 16 janvier:
Stade tunisien – Union sportive monastirienne
Olympique de Béja – Union sportive de Ben Guerdane
Espérance sportive de Zarzis – Club sportif sfaxien
Samedi 17 janvier:
Avenir sportif de la Marsa – Club Africain
Club athlétique bizertin – Étoile sportive de Metlaoui
Étoile sportive du Sahel – Jeunesse sportive d’El Omrane
Tous les matches commencent à 14h00.