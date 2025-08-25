L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information pleure la mort d’Ahmed Abu Aziz à Gaza

L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information a annoncé avec une profonde tristesse le décès du journaliste palestinien Ahmed Abu Aziz, diplômé de l’Institut et actuellement chercheur en doctorat en sciences de l’information et de la communication. Il a été tué aujourd’hui à Gaza lors d’un bombardement attribué aux forces israéliennes.

Dans un communiqué, l’Institut adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et à ses collègues, tout en dénonçant avec fermeté le ciblage systématique des journalistes à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés.

L’Institut exprime son hommage au défunt et prie pour que son âme repose en paix.

Gnetnews