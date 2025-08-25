Liste unifiée des cahiers scolaires : une baisse de 30 % des coûts (OTIC)

25-08-2025

Le président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur, Lotfi Riahi, a affirmé lundi 25 août 2025 que la décision du ministère de l’Éducation d’unifier la liste des cahiers scolaires a permis de réduire les coûts d’environ 30 % par rapport à l’année précédente. Il a souligné, dans ce contexte, l’importance de rationaliser la consommation, rappelant que le prix d’un cahier dit « de luxe » peut atteindre 25 dinars.

Invité dans la matinale de la Radio Nationale, Riahi a plaidé pour la mise à disposition d’un pack comprenant le manuel scolaire et les cahiers subventionnés afin d’éviter les pratiques de vente conditionnée. Il a précisé que le prix du cahier de 48 pages subventionné a été fixé à 930 millimes et celui de 72 pages à 1 400 millimes.

Le responsable a ajouté que son organisation compte revendiquer l’unification des autres listes de fournitures scolaires, telles que le cartable, la blouse et les vêtements, tout en encourageant la consommation de produits tunisiens. Selon lui, les importations massives et le marché parallèle portent atteinte à l’économie nationale.

Lotfi Riahi a enfin appelé à renforcer la participation des associations de défense des consommateurs et à multiplier le nombre d’organisations actives dans ce domaine.

