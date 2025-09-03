LNFP-Discipline : Les sanctions après la troisième et la quatrième journée

03-09-2025

La Ligue Nationale de Football Professionnel a annoncé aujourd’hui une série de sanctions contre les clubs de Ligue 1 à l’issue des matches des 3ème et 4ème journées.

Une amende de 5 mille dinars a été infligée à la Jeunesse Sportive Kairouanaise et à l’Espérance de Tunis.

L’US Ben Guerdane, le Club Africain, l’Olympique de Béja et l’Espérance de Zarzis ont écopé d’une amende de 2500 dinars.

Le Stade Tunisien et l’Etoile Sportive du Sahel devront s’acquitter d’une amende de 1500 dt.

L’AS Gabés devra régler une amende de 500 dinars.

La Ligue Nationale de Football Professionnel a par ailleurs décidé de reporter l’étude de la réclamation du Club Sportif Sfaxien contre l’Espérance de Zarzis au sujet du joueur Jassem Ben Kilani.

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

