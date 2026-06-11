LNFP-DISCIPLINE : L’EST et le CA feront appel suite aux sanctions de Tougai et Chaouat

11-06-2026

L’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain ont décidé de faire appel de la décision de la Ligue Nationale de Football Professionnel concernant Mohamed Amine Tougai et Firas Chawat.

Ces deux joueurs ont été sanctionnés après des altercations intervenues à l’issue du derby qui avait opposé les deux clubs en Ligue 1.

Hier, la Ligue Nationale de Football Professionnel avait suspendu le défenseur espérantiste pour une durée de 12 mois alors que l’attaquant clubiste a écopé d’une sanction de trois matches.

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