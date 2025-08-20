LNFP-Discipline : Plusieurs clubs passent à la caisse

20-08-2025

La Ligue Nationale de Football Professionnel a infligé aujourd’hui une série de sanctions financières contre plusieurs clubs de Ligue 1 à l’issue des deux premières journées du championnat.

– Amende de 2500 dinars à la Jeunesse Sportive Kairouanaise, pour jets de bouteilles sur la pelouse lors de la rencontre contre l’AS Soliman.

– Amende de 2500 dinars au Club Athlétique Bizertin, pour jets de projectiles de toutes sortes sur la pelouse lors du match face au Club Sportif Sfaxien.

– Amende de 2500 dinars à l’Etoile Sportive du Sahel, pour jets de projectiles de toutes sortes lors de la rencontre contre le Club Africain.

– Amende de 2000 dinars à l’Espérance Sportive de Tunis, pour jets de projectiles divers sur la pelouse lors du match contre l’US Monastirienne.

– Amende de 2000 dinars à l’AS Gabès à cause de l’absence du médecin lors du match face à l’Olympique de Béja.

– Amende de 1500 dinars au Club Africain, pour usage de fumigènes sans jet lors du match contre l’AS Marsa.

– Amende de 1500 dinars au Club Sportif Sfaxien, pour usage de fumigènes sans jet lors du match face à l’Espérance de Zarzis.

– Amende de 1500 dinars à l’Espérance de Zarzis, pour usage de fumigènes sans jet sur la pelouse lors du match contre la Jeunesse Sportive Omrane.

