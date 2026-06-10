LNFP-Discipline : Tougai prend 12 mois ! Trois matchs pour Chaouat

10-06-2026

La Ligue Nationale de Football Professionnel a annoncé aujourd’hui ses décisions après les évènements survenus lors du derby entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain.

Le défenseur de l’Espérance Sportive de Tunis Mohamed Amine Tougai a été suspendu pour une durée de 12 mois à la suite de son agression contre le dirigeant clubiste Mehdi Miled.

L’attaquant du Club Africain Firas Chawat, qui est intervenu dans cette altercation, a écopé d’une suspension de trois matches.

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