LNFP-Discipline : Tougai prend 12 mois ! Trois matchs pour Chaouat

La Ligue Nationale de Football Professionnel a annoncé aujourd’hui ses décisions après les évènements survenus lors du derby entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain.

Le défenseur de l’Espérance Sportive de Tunis Mohamed Amine Tougai a été suspendu pour une durée de 12 mois à la suite de son agression contre le dirigeant clubiste Mehdi Miled.

L’attaquant du Club Africain Firas Chawat, qui est intervenu dans cette altercation, a écopé d’une suspension de trois matches.