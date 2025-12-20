LNFP : Nomination de Walid Ben Mohammed réelu

20-12-2025

La liste présidée par Walid Ben Mohamed a remporté ce samedi les élections du nouveau bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel.

En plus de Walid Ben Mohamed, cette liste comprend les membres suivants : Kantaoui Nouri, Mounir Ben Hassan, Issam Hamzaoui, Wassim Alouche, Hafedh Ben Ahmed, Slim Khedher, Seifeddine Boussaa, Mourad Ferchichi, Nihed Ben Hamida, Youssef Mehamedi, Thameur Mekaouer.

Cette liste a remporté les voix de 22 clubs des 42 votants devançant celles d’Oukail Ben Hassine (11 voix) et Hassan Zayene (9 voix).

