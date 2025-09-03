LNFP : Victoire sur tapis vert du CA contre le CAB

La Ligue Nationale de Football Professionnel a communiqué aujourd’hui sa décision au sujet de la rencontre arrêtée entre le Club Athlétique Bizertin et le Club Africain.

La Ligue Nationale de Football Professionnel a décidé d’accorder la victoire sur tapis vert au Club Africain par deux buts à zéro.

Le Club Athlétique Bizertin devra également disputer ses trois prochains matches à domicile hors de son stade du 15 octobre et à huis clos.

La formation cabiste écope en plus d’une amende de 20 mille dinars.