Mercato-Club Africain : Ali Youssef serait sur le départ

Le défenseur du Club Africain Ali Youssef pourrait quitter le parc A durant cet été.

L’international libyen aurait reçu une très belle proposition de la part d’un club évoluant en Ligue 1 en France.

A une année de la fin de son contrat avec le Club Africain, Ali Youssef est en train d’étudier cette proposition.

La direction clubiste ne devrait pas empêcher son défenseur de rejoindre ce nouveau club, qui serait l’OGC Nice, où évolue déjà Ali Abdi.

Le montant de la transaction avoisinerait les 2,5 millions de dinars.