Mercato : Le Stade Tunisien trouve un accord avec deux étrangers

Des sources informées ont confié à MFM que le Stade Tunisien a trouvé un accord de principe avec deux joueurs étrangers.

Le premier est un attaquant sénégalais qui répond au nom de Amadou Dia Ndiaye et qui joue avec le club marocain Union Touarga sports.

Le second est l’international tchadien Mahamat Thiam qui évolue avec le club divisionnaire espagnol Castuera. Ce milieu défensif a été récemment soumis aux tests d’usage avec l’Etoile Sportive du Sahel mais son transfert a finalement capoté.