Mercato : L’Etoile ferme la porte à Hamdi Laâbidi

20-12-2025

Alors qu’un accord préliminaire avait été trouvé avec l’attaquant Hamdi Laabidi, le bureau directeur de l’Etoile sportive du Sahel a finalement décidé de renoncer à son recrutement.

Selon MFM, le club sahélien a mis un terme aux négociations avec l’ancien joueur du Club africain.

Aucune précision officielle n’a été communiquée concernant les raisons de ce revirement. Les responsables de l’ESS n’ont pas souhaité expliquer les motifs qui les ont poussés à ne pas aller au bout des pourparlers avec l’ex-clubiste.

