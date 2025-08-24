Mercato : L’US Ben Guerdane prend deux joueurs du Stade Tunisien

24-08-2025

Selon MFM, le bureau directeur de l’Union sportive de Ben Guerdane a conclu un accord avec le Stade tunisien pour s’attacher les services de l’attaquant Najd Dabbabi et du défenseur Mounir Jelassi, sous forme de prêt d’une saison.

D’un autre côté, le milieu de terrain Alisson Adriano Santos Soares s’engagera, dans les prochaines heures, avec le Stade tunisien, après avoir finalisé toutes les procédures administratives liées au transfert.

Ce Brésilien, âgé de 20 ans, a évolué au sein du club Desportivo des moins de 20 ans.

