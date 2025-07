Mercato : Un milieu de terrain malien à l’Espérance de Tunis

L’Espérance Sportive de Tunis a trouvé un accord total avec le milieu de terrain malien Simba Kone. Le joueur qui évolue actuellement au Portugal avec le club d’Academico Viseu FC (deuxième divison) avait aussi été sollicité par le club belge du FC Bruges mais l’offre des Sang et or était plus consistante. La valeur du joueur est estimée à environ 500 000 euros.

Agé de 23 ans, Kone arrivera bientôt à Tunis pour les visites médicales avant de signer son contrat avec l’ES Tunis.