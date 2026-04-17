Météo: des températures en légère hausse ce vendredi, ciel variable sur le pays

17-04-2026

La Tunisie connaît ce vendredi une légère remontée du mercure, dans un contexte météorologique globalement clément mais contrasté selon les régions.

Les températures maximales oscilleront entre 17 et 22°C le matin sur la majeure partie du territoire, avec des pointes locales de 22°C enregistrées dans le sud-ouest. L’après-midi, le thermomètre devrait afficher entre 21°C à l’extrême nord et 26°C dans le sud-ouest du pays.

Le ciel se présentera partiellement nuageux avec des éclaircies sur la plupart des régions, en particulier au centre et au sud. Toutefois, des nuages parfois denses sont attendus sur les zones est du centre et du sud, accompagnés de quelques pluies faibles et éparses.

Du côté du vent, un flux de secteur nord soufflera de manière relativement forte à proximité des côtes, tandis que l’intérieur du pays bénéficiera d’un vent faible à modéré. En mer, l’état de la houle sera agité.

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