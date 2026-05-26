Météo du 26 mai : orages locaux attendus dans le centre-ouest, chaleur modérée ailleurs

L’INM annonce un temps variable sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce mardi 26 mai 2026, l’Institut National de la Météorologie prévoit un ciel généralement variable à l’échelle du pays. Des cellules orageuses locales, accompagnées de précipitations, sont attendues en cours d’après-midi sur les régions ouest du centre, tandis que le ciel restera dégagé à peu nuageux sur le reste du territoire.

Côté températures, les maximales se situeront entre 24 et 28°C sur le littoral et les zones de hauteur. À l’intérieur du pays, le mercure grimpera entre 29 et 34°C.