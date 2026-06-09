Météo du 9 juin 2026: Une journée estivale sur toute la Tunisie

La Tunisie est placée ce mardi sous un régime de temps chaud et stable, avec un ensoleillement généreux couvrant l’ensemble du territoire national. Les températures sont en nette progression et affichent des maximales comprises entre 34 et 36°C selon les régions, tandis que les minimales nocturnes se maintiennent autour de 22°C.

Un vent d’est souffle à une vitesse modérée de l’ordre de 24 km/h, sans perturber la sérénité du ciel.