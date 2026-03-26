Météo du jeudi 26 mars 2026 : pluies au nord, vents forts et mer très agitée

26-03-2026

L’Institut national de la météorologie annonce une journée perturbée sur les régions du nord, avec des vents forts à très forts sur les côtes et les hauteurs.

Le nord du pays sera sous les nuages ce jeudi, avec des masses nuageuses parfois denses accompagnées de pluies éparses. Le reste du territoire connaîtra de simples passages nuageux sans précipitations significatives.

Le trait le plus marquant de cette journée sera le vent, annoncé fort à très fort près des côtes et sur les hauteurs, et modéré à relativement fort dans les autres régions. Il soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur ouest dans le sud, où des phénomènes de sable sont à prévoir.

En mer, la vigilance s’impose : les conditions seront agitées sur les côtes est et très agitées à fortes au nord. Les usagers du littoral et les professionnels de la mer sont appelés à la plus grande prudence.

Côté températures, une légère baisse est attendue dans le nord, tandis que le reste du pays bénéficiera d’une légère remontée du mercure.

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