Météo du lundi 15 juin : orages attendus sur le Nord-ouest et le Centre

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un ciel partiellement nuageux pour ce lundi, avec le développement de cellules orageuses en cours d’après-midi sur les régions du Nord-ouest et du Centre, accompagnées de précipitations.

Côté températures, le thermomètre restera relativement stable : de 28 à 33°C sur le littoral, et de 34 à 39°C à l’intérieur du pays.

Le vent sera faible à modéré, et la mer peu agitée.