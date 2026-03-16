Météo du lundi 16 mars 2026 : pluies orageuses et vents violents, l’INM appelle à la vigilance

La Tunisie aborde ce lundi sous un ciel particulièrement agité. L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des pluies généralisées sur le Nord, le Centre et localement le Sud, avec des épisodes temporairement orageux. Le Nord-Ouest sera la région la plus touchée, avec des précipitations abondantes pouvant atteindre des quantités importantes.

Les températures resteront stables mais fraîches, oscillant entre 10 et 15°C dans le Nord et entre 16 et 20°C dans le reste du pays.

Le trait le plus marquant de cette journée reste toutefois le vent, annoncé très fort sur l’ensemble du territoire. En mer, les conditions seront très agitées, invitant marins et plaisanciers à faire preuve de la plus grande prudence.

Les habitants des régions les plus exposées sont appelés à la vigilance, notamment face aux risques de crues et d’accumulation d’eau que peuvent engendrer des pluies de cette intensité.

Gnetnews